Tenta di rubare un’auto in una concessionaria, arrestato

La persona si era chiusa all'interno e rifiutava di scendere. Alla fine i poliziotti sono riusciti ad aprire la vettura e per l'uomo è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le generalità

La polizia ha arrestato un uomo di origine lucchese con l’accusa di tentato furto. Il fatto è accaduto nella notte tra il 4 e 5 febbraio quando una volante è intervenuta in una concessionaria di auto di Livorno a seguito della segnalazione da parte dell’istituto di vigilanza di un intruso all’interno del piazzale della concessionaria. Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato la persona al volante della vettura che si era chiusa all’interno e rifiutava di scendere. Alla fine i poliziotti sono riusciti ad aprire la vettura e per l’uomo è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le generalità.

