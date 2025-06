Tenta di strappare il pc portatile in via Sant’Andrea, arrestato per tentata rapina

L'amico della vittima immobilizza l'uomo e chiama il 112: arrestato per tentata rapina e denunciato per porto abusivo di arma impropria, in quanto la polizia gli ha trovato un coltello da cucina di 23 centimetri nella tasca destra della felpa, e minacce gravi

E’ accaduto alle ore 22.55 del 29 maggio, si legge in un comunicato stampa del 3 giugno, quando le volanti si sono recate in via Sant’Andrea a seguito di una segnalazione telefonica. Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato la presenza di un soggetto immobilizzato dalla persona che aveva richiesto l’intervento, il quale riferiva che la persona immobilizzata era l’autore di un tentativo di rapina ai danni del proprio amico. La persona aggredita ha poi raccontato che l’uomo aveva tentato con forza di strappargli di mano il pc portatile che aveva sotto al braccio e aveva anche cercato qualcosa dal suo marsupio da usare a scopo intimidatorio, per poi colpirlo con un violento pugno al volto, mentre l’amico che era riuscito a fermare il rapinatore dichiarava che nell’attesa della pattuglia era stato minacciato di morte. Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto all’interno della tasca destra della felpa un coltello da cucina di 23 centimetri che, secondo quanto riferito dalle persone offese, era stato cercato dall’aggressore durante l’azione criminale.

In considerazione di quanto emerso, il cittadino ucraino del 1975 con precedenti di polizia, è stato condotto negli Uffici della Questura dove, dopo gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina e contestualmente denunciato a piede libero per i reati di porto abusivo di arma impropria e minacce gravi. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

