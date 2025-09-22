Tenta di uscire dal supermercato con 2.000 di articoli non pagati, arrestato
Il personale del negozio ha allertato il 112 consentendo l’intervento tempestivo di una pattuglia che ha bloccato l’uomo e recuperato la merce non pagata
I carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno arrestato un 32enne gravemente indiziato di furto aggravato commesso all’interno di un supermercato. Secondo la ricostruzione condotta dai carabinieri, il 32enne si sarebbe appropriato di vari prodotti alimentari e di altro genere, per un valore di oltre 2.000 euro, per poi guadagnarsi la fuga senza pagare, percorrendo in senso contrario il varco d’ingresso. Il personale del negozio che ha notato la strana manovra ha allertato immediatamente il 112 consentendo l’intervento tempestivo di una pattuglia che ha bloccato l’uomo e recuperato la merce non pagata immediatamente restituita al responsabile del punto vendita. L’arresto dell’indagato è stato convalidato a seguito di udienza dal Gip celebrata al Tribunale di Livorno. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.