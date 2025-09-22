Tenta di uscire dal supermercato con 2.000 di articoli non pagati, arrestato

Il personale del negozio ha allertato il 112 consentendo l’intervento tempestivo di una pattuglia che ha bloccato l’uomo e recuperato la merce non pagata

I carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno arrestato un 32enne gravemente indiziato di furto aggravato commesso all’interno di un supermercato. Secondo la ricostruzione condotta dai carabinieri, il 32enne si sarebbe appropriato di vari prodotti alimentari e di altro genere, per un valore di oltre 2.000 euro, per poi guadagnarsi la fuga senza pagare, percorrendo in senso contrario il varco d’ingresso. Il personale del negozio che ha notato la strana manovra ha allertato immediatamente il 112 consentendo l’intervento tempestivo di una pattuglia che ha bloccato l’uomo e recuperato la merce non pagata immediatamente restituita al responsabile del punto vendita. L’arresto dell’indagato è stato convalidato a seguito di udienza dal Gip celebrata al Tribunale di Livorno. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©