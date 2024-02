Tenta di vendere una e-bike rubata: scoperto da carabiniere fuori servizio. Denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà uno straniero di 48 anni, già noto alle forze di polizia, poiché ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

L’uomo è stato notato da un carabiniere effettivo alla compagnia carabinieri di Pisa, libero dal servizio, mentre provava a vendere una bicicletta elettrica ad alcun persone, verosimilmente connazionali, che però si allontanavano senza acquistarla. Insospettito dall’accaduto, il militare decideva di seguire il 48enne, che nel frattempo si allontanava, di identificarlo e di richiedere l’intervento della pattuglia della Radiomobile.

L’intuito del carabiniere e i successivi accertamenti hanno permesso di appurare che la bicicletta risultava provento di furto avvenuto in data 15 luglio 2023 e denunciato presso la stazione carabinieri di Bibbona. La bicicletta elettrica, del valore commerciale di oltre 2000 euro, è stata posta sotto sequestro e custodita presso gli uffici del citato reparto in attesa di essere riconsegnata al legittimo proprietario, mentre per il 45enne è scattata la denuncia per ricettazione.

