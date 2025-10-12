Tenta il suicidio dal ponte di Calignaia, due carabinieri le salvano la vita

La donna aveva oltrepassato la protezione del ponte, rimanendo in equilibrio su un solo tubo metallico a oltre 12 metri di altezza. Un carabiniere è riuscito a stabilire un contatto empatico con lei mentre il collega le ha dato la mano attraverso la rete di protezione

Una donna ha tentato di compiere un gesto estremo dal ponte di Calignaia. Il tempestivo intervento dei carabinieri le ha salvato la vita. A lanciare l’allarme alcuni passanti, si legge nel comunicato stampa inviato dall’Arma il 12 ottobre, che hanno contattato il 112 NUE (Numero Unico di Emergenza). La segnalazione è stata immediatamente inoltrata alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Livorno che ha inviato sul posto un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme ai militari della Stazione di Ardenza. All’arrivo sul posto, i carabinieri si sono trovati di fronte a una scena drammatica: la donna, in forte stato di agitazione, aveva già oltrepassato la protezione del ponte rimanendo in equilibrio su un solo tubo metallico a oltre 12 metri di altezza.

In pochi attimi uno dei militari è riuscito a stabilire un contatto empatico con la donna, parlandole con calma e cercando di guadagnarne la fiducia. Il collega, nel frattempo, è riuscito a tenerle la mano attraverso la rete di protezione. Con pazienza, sensibilità e professionalità, i due carabinieri sono riusciti a farla desistere, affievolendo la sua intenzione suicida fino a metterla in sicurezza. Una volta portata al sicuro, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto, e successivamente trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©