Tenta la fuga dalla finestra del terzo piano e cade

Via Grande, l'uomo per scendere ha utilizzato i balconi sottostanti e all'altezza del primo piano ha perso l’equilibrio cadendo

Attimi di tensione questa mattina intorno alle 6 in via Grande, dove la polizia è intervenuta a seguito di un controllo. Alla vista degli agenti, un uomo che si trovava all’interno insieme ad altre due persone ha improvvisamente tentato la fuga dalla finestra del terzo piano. Nel cercare di scendere utilizzando i balconi sottostanti all’altezza del primo piano ha perso l’equilibrio cadendo. Il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto e ha poi trasportato l’uomo al pronto soccorso in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Dai primi accertamenti effettuati non sono emersi elementi sospetti a carico dell’uomo. Restano da chiarire i motivi del gesto.

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