Tenta la fuga su uno scooter rubato, denunciato

Raggiunto e bloccato nei pressi di Largo Duomo dopo una colluttazione (7 giorni di prognosi) con un agente dell'Upgsp, l'uomo italiano di 24 anni è stato denunciato per ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato multato per le contravvenzioni al codice della strada con 3 verbali

Nella notte i poliziotti della Sezione Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Upgsp), si legge in un comunicato stampa del 13 giugno, hanno cercato di fermare uno scooterista che all’alt si era sottratto tentando la fuga. L’inseguimento è terminato nei pressi di Largo Duomo, dove il conducente ha perso il controllo rovinando a terra. Raggiunto e bloccato dopo una colluttazione con un agente (7 giorni di prognosi), il fermato, identificato in un italiano del 2000, è stato denunciato per ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato multato per le contravvenzioni al codice della strada con tre verbali. Dai successivi accertamenti è emerso che il mezzo è risultato essere stato rubato a maggio ed è stato restituito al legittimo proprietario. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

