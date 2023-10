Tenta la rapina, messa in fuga dalla cassiera e dai clienti

La polizia e la Svs sul luogo dell'episodio

La malvivente ha desistito messa in fuga dalle grida. Con un'arma da taglio è entrata da Tigotà in via Mastacchi minacciando la cassiera che, mantenendo il sangue freddo, non ha ceduto e non ha consegnato l'incasso

Tentata rapina intorno alle 19,20 da Tigotà in via Mastacchi dove una donna mostrando un’arma da taglio alla cassiera le ha intimato di consegnarle il contenuto della cassa. Mantenendo il sangue freddo, la cassiera non ha ceduto. La malvivente ha desistito messa in fuga dalle grida della dipendente e dei clienti presenti. Sul posto due volanti della polizia e una ambulanza della Svs che ha prestato soccorso alla cassiera che per fortuna è rimasta illesa in quanto non c’è stato contatto fisico. La donna è stata scappata a piedi.

