Tenta la scippo, tredicenne reagisce e lo fa cadere

Tenta lo scippo ma la vittima reagisce e lo fa cadere mettendolo di fatto in fuga. E’ accaduto in viale Carducci, ieri mattina, e a raccontare l’episodio è il padre della vittima “sperando che serva almeno come monito a tenere gli occhi sempre aperti”. Dopo aver fatto i compiti la ragazzina, 13 anni, è salita sull’autobus 1+ in via Grande e quando alla fermata all’altezza del Parterre è scesa per andare dalla sorella e dalla nonna, erano le 12.45 circa, è stata avvicinata da uno straniero in monopattino che da dietro le ha tirato lo zainetto che aveva con sé: “Lei così piccola – spiega il padre che ringraziamo per la disponibilità – ha reagito e lo ha tirato facendo cadere questo soggetto. Dopodiché si è messa a correre mentre lui se n’è andato. Poteva succedere di tutto: mia figlia poteva cadere e picchiare la testa nel marciapiede o lui avrebbe potuto farle qualcosa. Tra l’altro nello zainetto c’era solo un libro di matematica, il libro con il quale aveva fatto la lezione poco prima. E’ stata coraggiosa: ha difeso il suo libro; non ha urlato; si è messa a correre e basta. Sta bene, spaventata ma bene”. Alla scena hanno assistito alcuni signori che si sono avvicinati alla malcapitata sincerandosi delle sue condizioni. “Come dobbiamo comportarci con i “nostri” figli? – conclude il babbo – Rinchiuderli in casa con un gioco in mano perché fuori è pericoloso? Si deve fare qualcosa perché vogliamo vivere in pace”.

