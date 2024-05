Tenta la truffa dello specchietto, denunciato

È accaduto ad un distributore in via Leonardo da Vinci. La vittima non si è fermata e ha chiamato i carabinieri. Decisive per risalire all'uomo alcune foto scattate dal figlio della vittima, in auto con lei, rapidissimo ad immortalare la vettura sospetta prima che si allontanasse: 20enne denunciato dai carabinieri per tentata truffa aggravata

I carabinieri della Stazione Livorno Centro hanno denunciato a piede libero per tentata truffa aggravata un uomo di 20 anni, residente nella provincia di Pisa, in seguito ad un tentativo di truffa con la cosiddetta tecnica dello specchietto ai danni di una turista straniera poco più che quarantenne di passaggio in città.

Dopo aver fatto rifornimento ad un distributore di benzina in via Leonardo da Vinci, l’ignora turista ha avvertito un tonfo sul lato destro della propria auto e subito dopo ha notato una vettura bianca che la seguiva a breve distanza lampeggiandole con i fari come a farle segno di fermarsi. Dopo essersi affiancato alla donna, il 20enne le ha detto di fermarsi ed accostare usando anche una certa veemenza nei gesti e nei modi. Tuttavia la donna, insospettitasi per l’intera dinamica dell’episodio così rapido e surreale, ha continuato a percorre la propria strada facendogli intendere che non si sarebbe fermata. Al contempo ha prontamente informato i carabinieri fornendo loro tempestivamente ogni utile informazione e descrizione sul soggetto che le stava chiedendo di accostare. All’arrivo dei militari il sospettato si era però dileguato. Decisive per avviare le indagini e risalire al 20enne, già gravato da numerosi precedenti specifici in materia di truffe, alcune foto scattate dal giovanissimo figlio, in auto con lei, rapidissimo ad immortalare l’auto sospetta prima che sparisse.

