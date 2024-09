Tentano di rubare uno scooter, uno scappa l’altro denunciato

Nella mattina di giovedì 19 settembre, la polizia è intervenuta in piazza della Vittoria per identificare e denunciare in stato di libertà il presunto autore di un tentato furto di scooter. Intorno alle 6 una volante ha raggiunto la piazza a seguito della segnalazione da parte di una donna riguardo due ragazzi che stavano armeggiando intorno allo scooter del padre parcheggiato in strada nel tentativo di rubarlo. La donna, poco prima, vedendoli intorno al motorino ha urlato nei loro confronti chiedendo che cosa stessero facendo. A quel punto uno dei due si è dato alla fuga, mentre l’altro è rimasto nei pressi della piazza. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti sono riusciti ad intercettare il presunto autore del fatto rimasto nei pressi della piazza. Il soggetto – minore con precedenti per ricettazione – è stato prima identificato e poi denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso. Il minorenne, spiega un comunicato stampa, ha rigettato le accuse dichiarando che stava soltanto facendo esperimenti sullo scooter. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

