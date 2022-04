Tentano di spaccare il muro per rubare al bar: presi due minori

Fermato un 13enne e un 14enne dopo il tentativo di furto all'interno della gelateria di via del Pastore all'Ardenza. In fuga un terzo complice

di Giacomo Niccolini

Fermati due minorenni dalla polizia dopo un inseguimento avvenuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 nel quartiere di Ardenza (foto d’archivio).

I due, un tredicenne e un quattordicenne, avevano tentato di sfondare il muro del bar-gelateria in via del Pastore passando da un fondo attiguo agendo con un terzo complice che poi è riuscito a scappare. L’allarme, scattato verso le 4 del mattino, è partito da un residente della zona allertato da alcuni rumori molesti che stavano facendo i baby-ladri per cercare di introdursi furtivamente nel locale.

Così sul posto è arrivata tempestivamente la polizia con la squadra volanti diretta e coordinata dal vice questore Francesco Falciola. I tre ragazzini sono subito scappati dandosi alla fuga. Uno di loro è riuscito a scappare mentre gli altri due sono stati raggiunti e presi dagli agenti sul viale dei Antignano. Il 14enne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Firenze per tentato furto e poi affidato ai parenti. Il 13enne invece è stato riaffidato alla madre.