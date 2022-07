Tentato furto alla Baracchina Bianca

Nella foto la vetrata infranta del ristorante della Baracchina Bianca

Tentato furto alla Baracchina Bianca in viale Italia. Ignoti hanno sfondato una delle vetrate del ristorante e una volta all’interno hanno aperto la cassa non trovando però niente. Dopodiché, forse disturbati dall’allarme, sono fuggiti. “Non ci sembra, da un primissimo controllo, che sia stato portato niente. Né dal ristorante, né dal bar. E soldi in cassa non c’erano. Faremo un controllo anche dalle telecamere” fanno sapere dal locale. Sul posto è intervenuta la polizia per il sopralluogo.

