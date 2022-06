Tentato furto allo Chalet della Rotonda: arrestati

Nel corso della perquisizione del locale i carabinieri hanno rinvenuto una mazza con manico di plastica e scalpello verosimilmente utilizzati per sfondare una delle vetrate (nella foto)

I carabinieri li hanno sorpresi all'interno del locale con volto travisato. Sembra che i due arrestati, prima di essere portati via, abbiano chiesto di poter finire di mangiare alcune paste

Nella notte del 9 giugno i carabinieri della Stazione di Ardenza e della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto due italiani di 27 e 30 anni sorpresi nell’atto di perpetrare un furto allo Chalet della Rotonda. Quando i militari, intorno alle 2, si sono avvicinati alle vetrate del locale hanno notato due persone con volto travisato nella zona cucina che, poco prima, avevano sfondato la parte inferiore di una vetrata. I militari hanno intimato ai due uomini di uscire rinvenendo, nel corso della perquisizione, una mazza con manico di plastica e scalpello verosimilmente utilizzati per sfondare il vetro. La refurtiva è stata immediatamente restituita. Una volta espletate le formalità di rito, i due arrestati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Sembra che, prima di essere portati via, abbiano chiesto ai carabinieri di poter finire di mangiare alcune paste.

Condividi: