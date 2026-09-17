Tentato furto allo stadio “Sisi” di baseball: danni in tutta la struttura

Nelle foto i danni che sonno stati fatti alla struttura nel tentativo di irrompere all'interno dei locali e rubare

Tentativo di intrusione allo stadio Alfredo Sisi, danneggiate porte e serrature dei locali del Livorno Baseball. Il vice presidente Davide Amadei: "Serve intervenire sulla struttura, sulle recinzioni e sull'area di ingresso, rendendo lo stadio più curato, frequentato e riconoscibile come spazio sportivo della città"

Nuovo episodio ai danni degli spazi del Livorno Baseball, con un tentativo di intrusione e di scassinamento all’interno della struttura dello stadio Alfredo Sisi. Un episodio che lascia dietro di sé porte e serrature danneggiate, come recentemente accaduto ad altre strutture sportive cittadine, e che riporta l’attenzione anche sulle condizioni dell’impianto e sulla necessità di renderlo più sicuro e curato.

A finire nel mirino sono stati alcuni dei locali utilizzati dalla società sportiva, tra cui gli spazi sociali, gli spogliatoi, l’ufficio e la cucina destinata agli atleti. Non è tanto ciò che i malviventi possano aver trovato, quanto il danno provocato dal tentativo di entrare a rappresentare il problema per una realtà sportiva che deve già fare i conti con risorse limitate e con i costi necessari per mantenere in condizioni adeguate campo e strutture.

“Cosa pensavano di trovare nei locali di una società sportiva di baseball, non certo ‘ricca’ come altre realtà?”, commenta Davide Amadei, vice presidente del Livorno Baseball.

Il problema, sottolinea Amadei, è soprattutto nelle conseguenze che episodi di questo tipo producono: “La conseguenza è un danno materiale importante per la società, costretta a riparare le porte, le serrature e le strutture danneggiate. E purtroppo incide sugli sforzi che stiamo facendo per creare e mantenere un campo e locali idonei agli allenamenti e alle partite del nostro sport, tanto meraviglioso quanto poco conosciuto e diffuso in Italia”.

Uno sforzo che il Livorno Baseball vuole portare avanti soprattutto per costruire intorno allo sport una comunità. “Non vogliamo sottrarre risorse alla creazione di un ambiente adatto ad accogliere bambini e famiglie, che hanno bisogno di vivere in una comunità sportiva sicura, pulita, bella”.

Da qui anche l’attenzione alle condizioni generali dello stadio Alfredo Sisi. “Lo stato di manutenzione delle strutture dello stadio, che necessita di molti interventi, sicuramente non aiuta a impedire l’accesso di malintenzionati”, spiega il vice presidente.

La società, però, evidenzia anche il percorso avviato con l’amministrazione comunale. “La nuova dirigenza in questo anno 2026 ha instaurato un rapporto di interlocuzione e collaborazione con il Comune, che dopo un sopralluogo in aprile, ha mostrato di voler pianificare lavori per far tornare sicura ed accogliente la struttura”.

Il tentato furto diventa così anche l’occasione per rilanciare una richiesta: intervenire sulla struttura, sulle recinzioni e sull’area di ingresso, rendendo lo stadio più curato, frequentato e riconoscibile come spazio sportivo della città. Una struttura più ordinata e vissuta può infatti contribuire anche a creare un maggiore presidio e a scoraggiare, almeno in parte, eventuali intrusioni.

Per il Livorno Baseball la priorità resta quella di poter mettere a disposizione di atleti, bambini e famiglie un ambiente adeguato, sicuro e accogliente. E l’auspicio è che quanto accaduto possa diventare anche un ulteriore incentivo per accelerare quel percorso di manutenzione e riqualificazione dello stadio già avviato con il Comune.

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