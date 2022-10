Tentato furto, arrestato dalla polizia

Nella foto inviata dalla polizia la refurtiva recuperata e gli attrezzi da scasso

Un italiano di circa 60 anni è stato arrestato per tentato furto al centro Le Fate a Collinaia. L’uomo, secondo la ricostruzione della polizia, è entrato in un paio di negozi del centro commerciale. Quando è scattato l’allarme, la vigilanza privata ha contattato la centrale operativa della polizia. Giunta sul posto in 4 minuti, la volante diretta dal dirigente vice questore Francesco Falciola ha sorpreso l’uomo con la refurtiva nel furgone (alcolici, superalcolici e bevande) per un valore di circa 3mila euro. Addosso all’arrestato, inoltre, sono stati rinvenuti attrezzi da scasso. L’uomo è stato condotto in carcere. Prima, colto all’interno, ha tentato la fuga aggredendo uno dei poliziotti che è riuscito a contenerlo e ammanettarlo.

Articolo aggiornato alle 16,45 circa

