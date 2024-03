Tentato furto di quasi 100 litri di gasolio, denunciati

Denunciati tre giovani tra i 22 e i 29 anni che si sono introdotti nel piazzale di una ditta in zona Picchianti. Un dipendente li ha scoperti e ha dato l'allarme. Individuati e fermati dai carabinieri mentre tentavano di passare inosservati a breve distanza dalla ditta

Denunciati in stato di libertà per tentato furto tre cittadini romeni di età compresa tra i 22 e i 29 anni già noti alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, come si legge in un comunicato stampa, i tre si sarebbero introdotti nottetempo nel cortile di una ditta in zona Picchianti e avrebbero tentato di appropriarsi di quasi 100 litri di gasolio dal serbatoio di un camion lì posteggiato.

Sempre secondo quanto ricostruito, dopo aver posizionato il proprio furgone nelle vicinanze di una rete di recinzione l’hanno scavalcata e servendosi di 3 grosse taniche, stavano svuotando il serbatoio di un mezzo pesante quando sono stati messi in fuga da un dipendente della ditta che li ha notati e ha dato l’allarme. I militari, prontamente giunti sul posto, si sono messi sulle tracce dei tre individuandoli mentre tentavano di passare inosservati a breve distanza dalla ditta. Raccolti gli elementi indiziari a loro carico, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato.

