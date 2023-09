Tentato furto di superalcolici al supermercato, arrestato

Lo straniero nella mattinata ha tentato più volte di effettuare un furto di superalcolici ed è stato arrestato per tentato furto aggravato continuato

Alle 12.20 del 20 settembre una volanta si è portata al Penny Market in via Montefiore, quartiere Sorgenti, dove ha tratto in arresto un tunisino del 1998, irregolare sul territorio nazionale, per tentato furto aggravato continuato. Lo straniero nella mattinata, si legge in un comunicato stampa, ha tentato più volte di effettuare un furto di superalcolici. Dopo l’arresto è stato tradotto alle Sughere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Condividi: