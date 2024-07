Tentato furto in un supermercato, due denunciati

I militari hanno rinvenuto, occultati all’interno di zaini, diverse tipologie di merce (alimentari, alcolici e biancheria) per un valore commerciale di circa 180 euro

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno sono intervenuti in un supermercato a seguito della segnalazione nei confronti di due giovani che, apparentemente normali clienti, erano stati notati dal personale della sicurezza aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto per poi allontanarsi con passo svelto senza pagare.

I militari di pattuglia, prontamente giunti sul posto ed individuati i due, hanno rinvenuto, occultati all’interno dei loro zaini, con diverse tipologie di merce (alimentari, alcolici e biancheria) per un valore commerciale di circa 180 euro.

L’immediata visione delle immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale ha confermato che i prodotti erano stati prelevati dalle corsie ed occultati.

I due, entrambi 19enni, di origini nordafricane e già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per tentato furto, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita.

Condividi:

Riproduzione riservata ©