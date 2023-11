Tentato furto in via Grande, Martina a tu per tu con l’uomo

Martina, che ringraziamo per la disponibilità

"Quando si è diretto verso l'uscita io sono andata di corsa verso la porta e l'ho chiusa. E quando ha provato ad uscire è arrivato babbo alle sue spalle che lo ha portato a sedere sul divanetto". La titolare dell'Ottica Grande in via Grande, tornata al lavoro nel pomeriggio, ripercorre quanto accaduto stamattina quando un uomo dopo aver aperto la cassa ha chiesto di poter vedere un occhiale nel tentativo di distrarre Martina e suo padre e guadagnarsi la fuga con i soldi prelevati dalla cassa. Fermato insieme ad una donna dai carabinieri, un terzo uomo in fuga

Martina oggi pomeriggio è tornata subito al lavoro all’Ottica Grande in via Grande, negozio a conduzione familiare. E, ringraziandola per la disponibilità, ripercorre al cronista quanto accaduto la mattina del 18 novembre. Lei e suo padre si trovavano in laboratorio per l’ordine di un cliente servito poco prima quando intorno alle 10,30 ha avvertito un rumore familiare: “Ho riconosciuto il rumore che fa la cassa quando viene aperta”. Pensando di essere stato visto, l’uomo si è poi allontanato dirigendosi verso una vetrina. “Mi fa vedere questo occhiale ha detto a mio padre che, insospettito, gli stava andando incontro. In realtà voleva solo distrarci per guadagnare la fuga con i soldi che era riuscito a prendere dalla cassa dopo averla aperta poco prima. Così, quando si è diretto verso l’uscita io sono andata di corsa verso la porta e l’ho chiusa dicendogli di stare fermo. In quel momento ho notato anche un complice, forse il “palo”, appostato fuori. Quando poi ha provato ad uscire è arrivato babbo alle sue spalle che lo ha portato a sedere sul divanetto e lì è rimasto”. A quel punto Martina con uno scatto è uscita in strada richiudendo la porta dietro di sé e ha iniziato ad urlare “ho un ladro in negozio” chiedendo aiuto. “Ringrazio i cittadini che mi sono venuti incontro e le forze dell’ordine per come hanno gestito l’intervento. Se posso aggiungere una cosa mi sarei aspettata un intervento ancora più tempestivo. Sono attimi queste situazioni e può succedere di tutto. Alla fine comunque è andato tutto bene e questo è l’importante”. Non esattamente come se non fosse successo nulla ma nel pomeriggio Martina era tornata al lavoro provando a voltare pagina. L’uomo che ha tentato il furto è stato fermato insieme ad una donna dal Nucelo Radiomobile dei carabinieri, un terzo uomo in fuga.

