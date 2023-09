Terzo furto in un mese al Chioschino di Villa Fabbricotti

La serranda forzata al Chioschino di Villa Fabbricotti nella foto inviata dal titolare Brandolini che ringraziamo per la disponibilità

Rubati circa 20 €, qualche gelato e un Estathe. L'amarezza del titolare Filippo Brandolini: "Metterò le telecamere ma credo sarebbe utile una vera e propria sorveglianza notturna perché il chiosco e la biblioteca non siano il bersaglio di bravate notturne"

Terzo furto in un mese al Chioschino di Villa Fabbricotti. Rubati circa 20 €, qualche gelato e un Estathè. L’amarezza del titolare Filippo Brandolini che ringraziamo per la disponibilità: “Qui la sera scavalcano e succede di tutto, ho persino trovato una siringa vicino al giardino di Snoopy. Per non parlare dei furti che subiamo io e la Biblioteca dei Ragazzi. Metterò le telecamere ma credo sarebbe utile una vera e propria sorveglianza notturna per tutti e perché il chiosco e la biblioteca non siano il bersaglio di bravate notturne. Mi appello alle istituzioni”.

