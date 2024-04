Tir fuori strada, intervento dei vigili del fuoco in corso

E' accaduto lungo la S.G.C. FiPiLi nei pressi dello svincolo di Livorno centro, direzione Firenze. In corso le operazioni di travaso della sostanza, acetato di vinile, su altro mezzo. Per operare in sicurezza verranno chiuse entrambe le carreggiate: direzione Firenze e Livorno

In corso un intervento dei vigili del fuoco di Livorno lungo la S.G.C. FiPiLi nei pressi dello svincolo di Livorno centro, direzione Firenze, per un autoarticolato finito fuori strada. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte, né perdite del carico (acetato di vinile). In corso le operazioni di travaso della sostanza su altro mezzo. Per operare in sicurezza verranno chiuse entrambe le carreggiate: direzione Firenze e Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©