Tir si ribalta: camionista soccorso dalla Svs

Il tutto è accaduto intorno alle 9 di venerdì 15 aprile. Il tir, per fortuna, ribaltandosi, non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto Svs, vigili del fuoco e carabinieri

Un camionista è stato soccorso in seguito ad un ribaltamento del tir che stava conducendo all’altezza dell’Interporto di Guasticce. Sul posto si è portata un’ambulanza della Svs che ha soccorso l’uomo alla guida il quale, all’arrivo dei volontari sopraggiunti da via San Giovanni, si trovava già fuori dell’abitacolo. Sul luogo del sinistro si sono portati anche i vigili del fuoco di Livorno i quali hanno messo in sicurezza la zona e i carabinieri per i rilievi del caso. Il tutto è accaduto intorno alle 9 di venerdì 15 aprile. Il tir, per fortuna, ribaltandosi, non ha coinvolto altri mezzi.