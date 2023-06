Tir si ribalta su di un fianco

Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs da via San Giovanni. Non vi sono altri mezzi coinvolti

Tir ribaltato su di un fianco intorno alle 18 di lunedì 19 giugno. L’incidente è accaduto all’altezza del Ponte Genova in direzione Stagno. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs da via San Giovanni. Non vi sono altri mezzi coinvolti. Per fortuna le condizioni dell’autista non hanno destato particolari preoccupazioni. Traffico a rilento per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della sede stradale

Condividi: