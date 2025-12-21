Torna a casa e la trova a soqquadro

"All'inizio lo shock e poi la paura, ripensandoci, di potersi trovare faccia a faccia con lui/loro. Speriamo che questo racconto possa servire a stare all'erta". Il figlio racconta il furto subito dalla madre: rubati contanti e gioielli in oro e svuotati tre salvadanai

Furto in una abitazione alla Scopaia nel pomeriggio del 20 dicembre. A raccontare quanto accaduto è il figlio della proprietaria che ringraziamo per la disponibilità. La madre è rientrata a casa intorno alle 18:50 e ha subito notato qualcosa di strano: in cucina i tre salvadanai era aperti e completamente svuotati. Si è poi diretta nella camera matrimoniale dove ha constatato l’intera stanza a soqquadro, con oggetti e vestiti sparsi ovunque, e la sparizione di contanti e gioielli in oro. Anche la seconda camera mostrava segni di effrazione con l’armadio aperto e alcuni oggetti gettati sul letto. Tuttavia, molti cassetti (18 su 20) non sono stati toccati, così come il salotto, lasciato intatto. Dettagli che fanno pensare che i ladri siano stati messi in fuga dall’arrivo della donna. I malviventi sarebbero entrati arrampicandosi sulla struttura portante della tenda del terrazzo dell’appartamento, situato al piano terra, forzando poi una portafinestra per introdursi all’interno. “Inutile dire – spiega il figlio – dello shock iniziale e della paura, ripensandoci, di potersi trovare faccia a faccia con lui/loro”. L’uomo segnala che nei giorni precedenti era stata notata una donna con atteggiamento sospetto all’interno dei giardini condominiali. “Speriamo che questo racconto possa servire a stare all’erta“.

