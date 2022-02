Torna a casa e si trova il ladro davanti: arriva la polizia

Brutto rientro a casa per una livornese che, facendo ritorno nella propria abitazione in via Provinciale Pisana intorno alle 19,30 di giovedì 24 febbraio, ha scoperto un intruso all’interno di casa sua. Ha aperto la porta di ingresso della sua dimora e ha visto una persona che, vestita con una felpa scura e un cappuccio in testa, stava rovistando all’interno di una delle stanze. Vedendosi scoperto il ladro ha preso la strada dalla quale era entrato ed è scappato via veloce dalla finestra saltando poi giù di sotto dal primo piano.

La donna, sotto shock, ha chiamato il numero unico di emergenza, il 112, chiedendo aiuto. Sul posto, inviata dalla sala operativa della questura, è arrivata una volante con a bordo due agenti i quali, dopo una breve perlustrazione della zona, non sono riusciti a trovare il ladro. Tranquillizzata la proprietaria di casa i poliziotti hanno invitato la donna ad effettuare un inventario degli eventuali oggetti mancanti e a recarsi in questura per la relativa denuncia.