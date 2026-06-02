Tornano a casa e la trovano accesa e svaligiata: rubati orologi e gioielli di una vita

La prima è una foto AI, le altre sono state inviate dalla coppia derubata nella speranza che qualcuno possa riconoscere la refurtiva e contribuire al ritrovamento

"Chiediamo l'aiuto di tutta la comunità di Livorno, aiutateci a ritrovare un pezzo della nostra storia familiare". Colpo da migliaia di euro ad Antignano: tra la refurtiva 12 orologi di grande valore e, curiosamente, alcune paia di scarpe sportive

Un furto da migliaia di euro e dal grande valore affettivo. È quello avvenuto sabato 30 maggio quando i ladri si sono introdotti all’interno di un’abitazione al primo piano di un condominio ad Antignano. Il colpo sarebbe stato messo a segno tra le 20.15 e le 23.30, mentre la coppia stava trascorrendo la serata a Straborgo. La scoperta è avvenuta al rientro. A raccontare quanto accaduto è la stessa coppia vittima del furto, che ha deciso di affidare ai social un accorato appello pubblicando su Facebook le fotografie della refurtiva nella speranza che qualcuno possa riconoscerla e contribuire al ritrovamento. “Parliamo di ricordi di famiglia fortemente riconoscibili e unici”. Secondo la ricostruzione della coppia, gli autori del colpo avrebbero individuato la nicchia dietro il televisore della camera da letto in cui erano nascosti. Tra gli oggetti rubati figurano dodici orologi per un valore complessivo da migliaia di euro. Una collezione costruita negli anni e particolarmente cara. I malviventi hanno inoltre rubato anelli e gioielli di famiglia, spille e un antico orologio da tasca delle Ferrovie dello Stato custodito come pezzo da collezione. Un secondo orologio da tasca, lasciato in soggiorno, non è invece stato notato ed è rimasto al suo posto. Portato via, inoltre, un portachiavi Rolex a ghiera. Da qui la richiesta di aiuto rivolta all’intera comunità livornese e ai commercianti del settore. “Chiediamo l’aiuto di tutta la comunità di Livorno, dei commercianti e dei Compro Oro della zona: se vi capitasse di vedere o se vi avessero proposto in acquisto gli oggetti che vedete nelle foto, vi preghiamo con il cuore in mano di segnalarcelo immediatamente o di contattare le forze dell’ordine”. Molti degli oggetti rubati, spiegano i proprietari, sono facilmente riconoscibili e alcuni riportano persino incisioni identificative che potrebbero agevolarne il recupero qualora venissero immessi sul mercato dell’usato o proposti a negozi specializzati. Curiosamente, i ladri hanno inoltre sottratto alcune scarpe sportive. Particolarmente forte il ricordo del momento della scoperta dell’accaduto. “Quando siamo arrivati abbiamo visto le luci accese e la porta aperta. Per qualche secondo abbiamo pensato di aver dimenticato noi tutto così. Non realizzi subito che qualcuno è entrato in casa. Pensiamo che ci abbiano sentito arrivare e siano fuggiti poco prima”. I ladri sarebbero entrati sfondando una finestra per poi fuggire dalla porta. La denuncia è stata già presentata ai carabinieri che stanno seguendo il caso. L’appello si conclude con parole cariche di emozione e speranza: “Aiutateci a ritrovare un pezzo della nostra storia familiare”.

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