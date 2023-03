Tra i vestiti coltello e generi alimentari trafugati: denunciato

Il coltello sequestrato dai carabinieri

Fermato in un’area commerciale cittadina a seguito di una segnalazione, un 28enne è stato denunciato per furto e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi i carabinieri sono intervenuti in un’area commerciale cittadina per la segnalazione di un uomo con atteggiamento sospetto. Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto occultati tra i vestiti di un 28enne già noto alle forze dell’ordine generi alimentari appena trafugati e un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri. Il coltello è stato sequestrato e la merce è stata restituita al legittimo proprietario. Il 28enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per furto e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. I servizi proseguiranno in tutto il territorio del capoluogo.

Condividi: