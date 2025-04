Traffico molto a rilento in Variante per incidente

La foto dell'incolonnamento di poco fa

Traffico a rilento in Variante direzione nord-sud. Prestate massima attenzione. L’imbottigliamento è concentrato tra le uscite Livorno Centro e Livorno Sud. L’ingorgo é dovuto ad un tamponamento, sembrerebbe non grave, tra più auto poco prima dell’uscita Livorno sud avvenuto intorno alle 13. Se potete, optate per tragitti alternativi.

