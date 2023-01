Tragedia a Salviano: 47enne trovato morto in casa

Immediato, quanto purtroppo vano, il tentativo di rianimazione da parte dei volontari della Pubblica Assistenza di via San Giovanni e della Misericordia di Livorno. Il ricordo commosso degli amici

Tragedia a Salviano. Un uomo di 47 anni, Massimiliano Brandi, è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. A fare la tragica scoperta è stato il padre che entrando in casa di suo figlio lo ha trovato privo di coscienza. Immediato, quanto purtroppo vano, il tentativo di rianimazione da parte dei volontari della Pubblica Assistenza di via San Giovanni e della Misericordia di Livorno intervenuti con il medico del 118 sul posto intorno alle 17,30 di giovedì 26. Ancora da indagare le cause del decesso. Sul posto anche le forze dell’ordine. Massimiliano nella vita si occupava di recupero di materiali ferrosi e rifiuti industriali,.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono piovuti nell’arco della giornata sul web e sui social. A ricordarlo con amore anche un suo storico amico, Mauro Lonzi, che ha scritto così: “Non ci posso credere. Ho appreso la notizia che non avrei mai voluto sentire. Massi, un abbraccio che arrivi lassù da te… Sembra stranissimo scrivere qui ma per chi ti conosce bene come me sa che persona eri. Una persona splendida. Insieme abbiamo fatto un sacco di risate, da piccoli ai Bagni Trotta, cresciuti insieme a Salviano e dicevamo sempre che eravamo cugini. Adesso sei una stella. Proteggi tutta la tua famiglia e tutte le splendide persone ti voglio bene. Amico mio fai buon viaggio…”.

