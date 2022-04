Tragedia a Salviano, muore investita

Tragedia in via dell'Uliveta all'incrocio con via del Giaggiolo dove intorno alle 8,30 del 26 aprile una donna ha perso la vita in seguito ad un investimento. Sul posto municipale e Svs

Tragedia in via dell’Uliveta all’incrocio con via del Giaggiolo dove intorno alle 8,30 del 26 aprile una donna ha perso la vita in seguito ad un investimento. Sul posto la municipale e la Svs. Secondo una prima ricostruzione la vittima, una signora anziana abitante in zona, sarebbe stata investita da un camion. Per la donna non c’è stato niente da fare. L’incrocio è stato chiuso per i rilievi.