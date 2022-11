Tragedia in città, muore dopo la caduta dalla finestra

A perdere la vita è un giovane donna di circa 45 anni. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia avvenuta intorno alle 14,15 di mercoledì 9 novembre in zona Leccia-Scopaia. Sul posto Misericordia di Antignano, Misericordia di via Verdi e forze dell'ordine

La città si trova a piangere un’altra giovane vita. Questa volta si tratta di una donna, livornese, di circa 45 anni che, per motivi ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è caduta da una finestra di un palazzo in zona Leccia-Scopaia. L’impatto con il suolo è stato fatale. Sul posto, intorno alle 14,15 di mercoledì 9 novembre, per i disperati tentativi di soccorso sono intervenuti i volontari della Misericordia di Antignano e i confratelli della Misericordia di via Verdi sopraggiunti sul luogo della tragedia con un’ambulanza con a bordo il medico dell’ospedale. A niente sono servite le operazioni per cercare di tenere in vita la giovane donna.

Sul luogo del dramma sono sopraggiunte anche le forze dell’ordine.

