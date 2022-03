Tragedia in Fi-Pi-Li, muore 48enne

Tragedia in Fi-Pi-Li, in zona Vicarello, dove in un incidente tra un'auto e un camion un uomo di circa 50 anni, residente nel Fiorentino, ha perso la vita

Mediagallery

Tragedia in Fi-Pi-Li, in zona Vicarello direzione Livorno, dove intorno alle 13.30 del 7 marzo si è verificato un incidente che ha visto coinvolti un’auto e un camion. Nello scontro un uomo di circa 50 anni, residente nel Fiorentino, ha perso la vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Misericordia di Vicarello e una con medico a bordo della Pubblica Assistenza di Collesalvetti (foto di archivio).