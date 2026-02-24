Tragedia in porto
Foto di archivio
La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi
Tragedia in porto dove nel pomeriggio di oggi una persona ha perso la vita. La barca sulla quale si trovava si sarebbe capovolta dopo lo scontro con un’altra imbarcazione. La vittima, stando alle prime informazioni, sarebbe un uomo di circa 30 anni. Sul posto capitaneria, vigili del fuoco e 118.
in aggiornamento
Riproduzione riservata ©
