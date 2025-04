Tragedia in via Da Vinci, motociclista muore dopo lo scontro con un’auto

Un motociclista ha perso la vita in seguito ad uno scontro violento con un'auto avvenuto in via Leonardo Da Vinci intorno alle 11 di domenica 13 aprile

Un motociclista di 56 anni, originario di Pisa ma residente a Livorno, ha perso la vita in seguito ad uno scontro violento con un’auto avvenuto in via Leonardo Da Vinci intorno alle 11 di domenica 13 aprile. L’incidente mortale si è verificato all’altezza dell’azienda Grandi Molini. Ancora da far luce sulla dinamica del sinistro. Sul posto l’ambulanza della Svs da via San Giovanni intervenuta con medico a bordo insieme all’auto medica.

Per il motociclista non c’è stato niente da fare. Lo schianto sarebbe stato fatale.



