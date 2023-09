Tragedia in via da Vinci, perde la vita in un incidente

Incidente nella notte in via da Vinci dove un ragazzo classe '94 purtroppo non ce l'ha fatta. Sul posto un'ambulanza con medico a bordo della Svs

Tragedia in via da Vinci dove nella notte un ragazzo classe ’94 ha perso la vita in seguito ad un incidente mortale in cui sono rimasti coinvolti un’auto e un camion. Sul posto un’ambulanza con medico a bordo della Svs e i vigili del fuoco.

in aggiornamento

Condividi: