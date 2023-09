Tragedia in via delle Sorgenti, malore a bordo di un’auto

Via delle Sorgenti, la tragedia è avvenuta in direzione Nugola dopo il Cisternino

L'uomo, 76 anni, è stato soccorso inizialmente da alcuni operai al lavoro in un cantiere presente lungo la strada che per primi hanno provato a rianimarlo. Nel frattempo sul posto sono sopraggiunte la Misericordia di Vicarello, poi la Misericordia di Montenero e la Misericordia di Livorno

Tragedia in via delle Sorgenti dove nella mattinata del 5 settembre un uomo ha accusato un malore mentre si trovava in auto. In auto con l’uomo c’erano la moglie e il figlio che hanno subito accostato. L’uomo, 76 anni, è stato soccorso inizialmente da alcuni operai al lavoro in un cantiere presente lungo la strada che per primi hanno provato a rianimarlo. Nel frattempo sul posto sono sopraggiunte la Misericordia di Vicarello, poi la Misericordia di Montenero e la Misericordia di Livorno. Le squadre hanno provato a rianimarlo per circa un’ora ma purtroppo per il 76enne non c’è stato nient da fare.

Condividi: