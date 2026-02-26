Tragedia in via Grande, fermato un sospettato dalla polizia
La persona fermata è stata accompagnata in questura per accertamenti
Un uomo di 56 anni, italiano, di Pistoia, è deceduto in seguito ad una ferita mortale provocata da un’arma da taglio. Il fatto, avvenuto all’interno di uno studio professionistico, si è verificato nel pomeriggio del 26 febbraio in via Grande, vicino a piazza Grande. Dopo la lite culminata con l’accoltellamento, l’aggressore inizialmente è fuggito. Con il passare dei minuti, la polizia ha poi fermato un sospettato non troppo lontano dal luogo del delitto, anche grazie alle testimonianze raccolte. La persona fermata è stata accompagnata nella questura di via Fiume per accertamenti. Si tratterebbe di un italiano di circa 50 anni. Per la vittima sono stati inutili tutti i tentativi di rianimazione. Sul posto erano presenti la polizia municipale, la polizia e il 118 con un’automedica e la Svs. Sono poi sopraggiunti, tra gli altri, gli agenti della polizia scientifica e il medico legale. Davanti al portone, al di là del nastro bianco e rosso, si è radunata una folla di curiosi.
