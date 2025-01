Tragedia in via Pian di Rota in seguito ad un incidente

La polizia municipale in via Pian di Rota per consentire le operazioni di recupero dell'auto

Tragedia in via Pian di Rota (e non via delle Sorgenti come scritto inizialmente) dove stamattina, intorno alle ore 12, un automobilista ha perso la vita in un incidente stradale. Si tratta di un uomo, residente a Livorno, classe ’82. I primi ad accorgersi di quanto accaduto sarebbero state persone di passaggio notando la vettura fuori strada e il corpo vicino all’abitacolo. Sul posto Svs e polizia municipale.

