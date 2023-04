Tragedia in zona Carducci, trovata priva di vita in casa

Tragedia in zona Carducci dove una donna classe 1963 è stata trovata priva di vita in casa. Partita la segnalazione intorno a mezzogiorno del 3 aprile, sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno giunti a casa della donna con medico a bordo. Inutili tutti i tentativi di rianimazione purtroppo. Sembra che la donna fosse deceduta da alcuni giorni per cause naturali. Insieme ai volontari sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell’abitazione.

