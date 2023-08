Tragedia nel Lucchese, automobilista perde la vita in un incidente

Foto di archivio

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 23 agosto in via del Brennero, all'altezza di San Pietro a Vico. La vittima aveva 75 anni. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia municipale

Tragedia nel Lucchese dove in via del Brennero, come si legge sull’Ansa, si è verificato un incidente mortale in cui ha perso la vita un automobilista di 75 anni. L’uomo era residente a Livorno. Nell’incidente, avvenuto all’altezza di San Pietro a Vico, coinvolto anche un camion. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia municipale. Sempre come si apprende dall’Ansa, inizialmente era stato allertato l’elisoccorso Pegaso poi fatto rientrare una volta purtroppo constatato il decesso da parte del medico del 118.

