Tragedia nella notte: giovane muore in un incidente. Grave l’amico

Tragedia nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio. Un giovane ha perso la vita in seguito ad uno scontro avvenuto intorno alle 1,30 in via Pendola all'altezza del distributore di benzina. Sul posto Svs e forze dell'ordine

Tragedia nella notte, ad Antignano, tra domenica 16 e lunedì 17 luglio dove un giovane ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto intorno alle 1,30 in via Pendola all’altezza del distributore di benzina. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il ragazzo classe 2003, viaggiava su di uno scooter insieme ad un amico coetaneo, è deceduto subito dopo lo scontro violento avvenuto con un’auto. Sul posto sono arrivati ​​i volontari della Svs da Ardenza in prima battuta vista la vicinanza con il luogo dell’incidente. Subito dopo è sopraggiunta un’altra ambulanza da via San Giovanni con il medico del 118. Per il 20enne purtroppo non vi è stato niente da fare.

L’amico è stato trasportato con un codice rosso in pronto soccorso dove è stata allertata la shock room. Operato nella notte, le sue condizioni sarebbero gravi ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto, ad Antignano, le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso chiudendo il tratto di strada il tempo necessario per reperire le informazioni e per mettere in sicurezza la carreggiata. Starà a loro effettuare i rilievi per capire la dinamica esatta del sinistro stradale.

