Tragedia nella notte in via Bacchelli

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Svs con medico a bordo dopo che una guardia giurata ha trovato lo scooterista a terra, non cosciente, e ha chiamato i soccorsi. La vittima aveva 62 anni

Tragedia nella notte tra il 16 e 17 giugno in via Bacchelli, zona Porta a Terra, dove una persona ha persona la vita in seguito ad una caduta dal motorino. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Svs con medico a bordo dopo che una guardia giurata ha trovato lo scooterista a terra, non cosciente, e ha chiamato i soccorsi. Al loro arrivo i volontari hanno trovato lo scooterista privo di vita. La vittima aveva 62 anni. Non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto la polizia municipale.

Condividi: