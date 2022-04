Tragedia sfiorata, il vento abbatte la struttura d’ingresso del Luna Park

Tragedia sfiorata nella serata di venerdì 1° aprile quando, a causa del forte vento che sferzava veloce e inesorabile sulla costa livornese nel tardo pomeriggio, la struttura d’ingresso del Luna Park alla Rotonda d’Ardenza, lato Tre Ponti, è stata abbattuta ed è crollata sull’asfalto (nella foto in pagina la struttura speculare lato ingresso Bagni Lido).

L’allarme è scattato poco prima delle 20 quando sul posto si è portata la polizia municipale per il rilievo di rito e i vigili del fuoco i quali si sono accertati che altre strutture inerenti alle giostre non fossero pericolanti o a rischio sicurezza. La struttura è stata smontata e rimossa direttamente dai gestori del parco attrazioni con una ventina di addetti che si sono dati da fare per mettere in sicurezza la zona in poco tempo. Per fortuna che in quel momento, anche a causa del maltempo, non stessero passando pedoni o circolando auto.