Tragedia sul Romito, soccorso senza conoscenza in mare

Foto di archivio

A lanciare l'allarme è stato un passante, da terra, tra Castel Boccale e Calafuria. Sul posto la motovedetta della Capitaneria

E’ accaduto stamattina poco prima delle 10,30. Ricevuta la segnalazione da terra da parte di un passante, che riferiva di vedere dall’alto una persona in apparente difficoltà tra Castel Boccale e Calafuria, una motovedetta della Capitaneria di Porto è partita in direzione Romito. Nel frattempo, lo stesso passante aveva richiamato dicendo che il corpo pareva con la schiena rivolta verso l’alto. Raggiunto il punto indicato i militari si sono resi conto che il bagnante, un uomo, era privo di conoscenza. Hanno subito messo in atto le prime procedure di rianimazione poi continuate dal 118 al Molo Capitaneria. Purtroppo tutti i tentativi sono risultati inutili. Su quanto accaduto è stata informata la Procura della Repubblica per le indagini del caso.

