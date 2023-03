Tragedia sul Romito, uomo trovato privo di vita

Inutili, se pur tempestivi, i tentativi di soccorso da parte dei soccorritori della Pubblica Assistenza. Un messaggio di cordoglio alla famiglia è stato inviato dal sindacato a cui era iscritto

Tragedia all’alba di mercoledì 8 marzo in zona Romito. Un uomo è stato trovato privo di vita sulla scogliera. Indagini in corso da parte degli inquirenti per accertare i motivi del decesso. Inutili, se pur tempestivi, i tentativi di soccorso da parte dei soccorritori della Pubblica Assistenza intervenuti con una prima ambulanza fornita di medico del 118 e con una seconda ambulanza ordinaria. A seguito della scomparsa un primo messaggio di cordoglio alla famiglia è stato inviato alle redazioni locali da parte del sindacato a cui era iscritto.

Condividi: