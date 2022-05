Tragedia sulla SS1, muore motociclista

Tragedia sulla SS1 poco dopo il Camp Darby (provenendo da Livorno) dove si è verificato un incidente mortale. Coinvolti tre mezzi

Tragedia sulla SS1 tra Livorno e Pisa, poco dopo il Camp Darby (provenendo da Livorno), dove nel primo pomeriggio del 13 maggio si è verificato un incidente mortale in cui un motociclista livornese di 64 anni ha perso la vita. Coinvolti tre mezzi: due auto e una moto. Strada chiusa in entrambi i sensi di marcia per i rilievi da parte della polizia municipale di Pisa. Sul posto anche 118 e vigili del fuoco.