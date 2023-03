Traghetto incagliato, motore in avaria. Scattano i soccorsi

Alcune immagini del rientro del traghetto verso Livorno

Dal porto di Livorno è intervenuta la squadra del distaccamento portuale degli specialisti nautici dei vigili del fuoco e del Nssa (sommozzatori)

Nel pomeriggio di sabato 18 marzo è andato in scena un intervento di soccorso in mare. Intorno alle 16,45 i vigili del fuoco sono andati in supporto e dietro richiesta della guardia costiera di Livorno per assistenza ad un traghetto che si è incagliato nei pressi della spiaggia dell’isola di Gorgona.

Dal porto di Livorno è intervenuta la squadra del distaccamento portuale degli specialisti nautici e del Nssa (sommozzatori).

Attualmente il traghetto è riuscito a disincagliarsi senza alcun danno allo scafo ma con un motore in avaria. Sta procedendo verso Livorno scortato da natanti della capitaneria di porto. Al momento

non risultano esserci problematiche per la salute dei passeggeri.

