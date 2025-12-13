Trasportato all’ospedale dopo aver ricevuto una spinta

Momenti concitati in zona Porta a Mare dove un uomo avrebbe spinto un altro uomo per poi allontanarsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Svs che ha trasportato il paziente al pronto soccorso in codice giallo per gli accertamenti del caso. I carabinieri effettueranno le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

