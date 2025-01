Trasportava 5 kg di hashish in auto, arrestato al casello di Rosignano Marittimo

I poliziotti della stradale hanno intimato l'alt all'automobilista alla barriera autostradale di Rosignano Marittimo con lo scopo di verificare il rispetto delle norme del codice della strada. L'atteggiamento nervoso tenuto dall'uomo ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo e occultati all'interno del vano posteriore hanno scoperto 5 involucri contenenti hashish

La polizia ha arrestato un uomo che trasportava in auto oltre 5 kg di hashish. E’ successo nella serata del 17 gennaio quando, nel corso dei servizi di vigilanza stradale svolti quotidianamente dalla polizia stradale lungo le principali arterie della provincia, gli agenti della Sottosezione di Rosignano Marittimo e del Distaccamento di Cecina hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 21 anni, residente nella provincia di Livorno, per detenzione e trasporto ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, impegnati in un posto di controllo alla barriera autostradale di Rosignano Marittimo, hanno intimato l’alt al cittadino marocchino con lo scopo di verificare il rispetto delle norme del codice della strada. Davanti, però, all’atteggiamento nervoso e insofferente tenuto dall’uomo, eccessivo per un semplice controllo di polizia, hanno deciso di approfondire il controllo ed eseguire una perquisizione a lui e alla sua auto. Così, occultati all’interno del vano posteriore, gli agenti hanno rinvenuto 5 involucri risultati in seguito essere hashish per un peso complessivo di 5,029 kg. L’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione della Autorità Giudiziaria che ha disposto il suo accompagnamento in carcere. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato

